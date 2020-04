per Mail teilen

Die Verbandsgemeinde Rhein-Selz hat damit begonnen, zwei weitere Regenrückhaltebecken von Schlamm zu befreien. Die etwa 3.000 Kubikmeter Schlamm werden nach Nierstein im Kreis Mainz-Bingen gebracht. Die Regenrückhaltebecken sammeln das oberflächlich ablaufende Wasser. Bei Starkregen sammelt sich in den Becken auch Schlamm, der von Zeit zu Zeit ausgebaggert werden muss. Nach Angaben der zuständigen Beigeordneten Christina Bitz darf der Schlamm jetzt in Niersteiner Boden eingearbeitet werden, der aktuell flurbereinigt wird. Deshalb rechnet die Verbandsgemeinde mit Kosten von weniger als 50.000 Euro. Als im vergangenen Herbst zwei andere Becken gereinigt wurden, musste der Schlamm für die fünffache Summe entsorgt werden. Der Schlamm war mit giftigen Rückständen aus der Landwirtschaft verseucht. Diesmal seien die Werte niedriger, sodass der Schlamm wieder in Weinberge eingebracht werden könne.