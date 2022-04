Kommunen wappnen sich gegen Hacker-Angriffe

per Mail teilen

Die Zahl der Hacker-Angriffe auf Unternehmen und Institutionen steigt. Die Kommunen in Rheinhessen versuchen, sich abzusichern.

So will sich der Landkreis Alzey-Worms vor möglichen finanziellen Folgen eines solchen Angriffs schützen. Man bemühe sich derzeit um eine entsprechende Versicherung, so eine Sprecherin der Kreisverwaltung.

Der Kreis Mainz-Bingen hat nach eigenen Angaben in den vergangenen Jahren bereits viel in die Computersicherheit investiert. Beispielsweise seien spezielle Abwehrsysteme installiert worden, so eine Sprecherin. Außerdem würden die Beschäftigten der Kreisverwaltung geschult, um Mails von Hackern frühzeitig zu erkennen. Ob eine Versicherung gegen finanzielle Schäden abgeschlossen werde, sei aber noch nicht entschieden.

Auf die Computersysteme der Stadt Mainz habe es bereits Hacker-Angriffe gegeben, so eine Sprecherin. Diese habe man bislang aber abwehren können. Ob sich die Stadt gegen Schäden versichern will, ist nicht bekannt.

Die Wormser Stadtverwaltung war beispielsweise vor einem Jahr von einem Hacker-Angriff auf den Server des Software-Herstellers Microsoft betroffen. Deswegen musste unter anderem das komplette Mail-System der Stadtverwaltung neu aufgesetzt werden.

Immer mehr Cyber-Attacken in Rheinland-Pfalz

Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Landeskriminalamtes (LKA) versuchen Kriminelle immer häufiger. über das Internet Institutionen und Unternehmen zu attackieren. Auf diesem Wege stehlen sie Daten, sperren Zugänge oder schleusen Viren ein - entweder um Schaden anzurichten oder auch um ihre Opfer zu erpressen.

So ist beispielsweise der rheinhessische Energieversorger EWR in Worms verstärkt das Ziel von Cyber-Angriffen. Nach Angaben von Vorstandssprecher Stephan Wilhelm haben Hacker schon mehrmals versucht, Zugriff auf die Computerprogramme des Unternehmens zu bekommen. Eine Masche dabei sei, den Beschäftigen schadhafte Mails zu schicken. Seit Kriegsbeginn in der Ukraine sei man noch einmal besonders sensibilisiert, da EWR zur kritischen Infrastruktur gehöre, so Wilhelm. Man sei Tag und Nacht dabei, die IT-Systeme zu schützen. Bislang sei das auch mithilfe von Sicherheitssystem, den sogenannten Firewalls, gelungen.

Cyber-Attacke auf Wormser Logistik-Unternehmen

Auch das Wormser Logistik-Unternehmen Trans Service Team (TST) war im März auf diese Art und Weise angegriffen worden. Als Konsequenz werde bei TST vieles, was vorher mit dem Computer erledigt worden sei, manuell gemacht, so ein Unternehmenssprecher. Das IT-System der Firma sei eine Zeit lang im Notbetrieb gelaufen. Was genau Ziel dieser Attacke war, ist nach Angaben der Polizei noch unklar.