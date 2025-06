Am vergangen Sonntag ist in Mainz eine Wohnung in Flammen aufgegangen. Jetzt sitzt ein 29-Jähriger wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft

Bei dem Feuer am Sonntagnachmittag in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Mainz-Hechtsheim war niemand verletzt worden. Die Bewohner selbst waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause. Andere Hausbewohner brachten sich rechtzeitig in Sicherheit. Die Feuerwehr konnte den Brand nach mehreren Stunden löschen.

Spuren in der Wohnung deuten auf Brandstiftung

Als Experten in der Wohnung nach der Brandursache suchten, fanden sie nach Angaben eines Polizeisprechers eindeutige Hinweise darauf, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Der mutmaßliche Täter wurde dann einen Tag später in Bad Münster am Stein (Kreis Bad Kreuznach) festgenommen.

Der 29-jährige wurde einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser schickte den Verdächtigen in Untersuchungshaft - wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit schwerer Brandstiftung.

Versuchter Mord und Brandstiftung - Einzelheiten noch unklar

Weitere Einzelheiten will die Polizei derzeit "aus ermittlungstaktischen Gründen" noch nicht öffentlich machen. Es ist also unklar, wie die Ermittler auf den Verdächtigen gestoßen sind - und auch in welchem Verhältnis er zu den Bewohnern der Wohnung oder des Mehrfamilienhauses steht. "Die Hintergründe der Tat sind nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen", heißt es dazu von Seiten der Polizei.