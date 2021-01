Die Binger Polizei und das Ordnungsamt haben am Wochenende mehrere Verstöße gegen die Corona-Verordnung festgestellt. Wie die Polizei mitteilt, hatte sie in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Gruppe von fünf Personen in der Binger Innenstadt kontrolliert, die weder Abstand hielten noch eine Mund-Nasen-Bedeckung trugen. Am Samstagmittag wurde die Polizei zu einem Sportgelände in Bingen-Büdesheim gerufen weil dort eine größere Personengruppe Fußball spielte. Als die Polizei eintraf, floh die Gruppe. Alle kontrollierten Personen müssen nach Angaben der Polizei mit einem Bußgeld rechnen.