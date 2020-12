Die Polizei am Dienstag in der einzigen Fahrradstraße in Worms kontrolliert. Während der zweieinhalbstündigen Kontrolle seien 113 Autofahrer angehalten worden, die die Straße ohne Berechtigung genutzt hätten. heißt es in einer Mitteilung. Mehr als 20 Autofahrer seien zudem entweder nicht angeschnallt gewesen oder hätten während der Fahrt ihr Handy benutzt. Die Wormser Fahrradstraße darf nur von Radfahrern sowie von Linienbussen und Anliegern mit dem Auto genutzt werden.