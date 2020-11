per Mail teilen

Die unbekannte Substanz, die am Freitag in Mainz auf dem Rhein entdeckt worden war, konnte nach wie vor nicht bestimmt werden. Laut Polizei ist weiterhin unklar, ob die Verschmutzung von Land oder von einem Schiff stammt. Anliegende Firmen würden auf einen möglichen technischen Defekt überprüft, außerdem seien Binnenschiffe durch die Wasserschutzpolizei kontrolliert worden. Nach Angaben der Polizei blieb dies bislang erfolglos, die Ermittlungen laufen weiter. Die ölige, geruchlose, silbrige und teils regenbogenfarbig glänzende Substanz war am Freitag von einer Zeugin gemeldet worden. Sie erstreckte sich auf etwa zwei bis drei Kilometern auf Höhe des Zollhafens.