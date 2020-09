Eine Verpuffung hat am Freitagabend für einen Einsatz der Feuerwehr in Bad Kreuznach gesorgt. Anwohner eines Mehrfamilienhauses hatten eine Explosion und ein Feuer gemeldet. Vor Ort waren laut Feuerwehr durch eine Verpuffung sowohl die Badezimmertür, als auch die Wohnungseingangstür mit Türrahmen in den Flur geschleudert worden. Die Einsatzkräfte löschte glimmende Gegenstände und entrauchte Flur und Wohnung. Während des Einsatzes mussten die Bewohner das Haus verlassen, sie konnten aber nach kurzer Zeit wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand. Was genau die Verpuffung ausgelöst hat, ist noch unklar.