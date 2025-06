per Mail teilen

Der seit Samstagnachmittag vermisste 75-jährige Demenzpatient aus Alzey ist lebend gefunden worden. Laut Polizei lag er auf einem Feld.

Ein Spaziergänger hatte den dementen Mann in der Nacht zum Montag auf dem Feld gefunden. Der 75-Jährige sei leicht dehydriert und unterkühlt gewesen, so die Polizei. Er sei jetzt in ärztlicher Behandlung.

Aufwändige Suche am Wochenende

Der Mann war am Samstag Nachmittag vom Gelände eines Pflegeheims in Alzey verschwunden. Die Polizei hatte mit einem Hubschrauber, Drohnen und Hunden nach ihm gesucht, da befürchtet wurde, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.