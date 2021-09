Polizei sucht mit Großaufgebot nach vermissten Kindern

per Mail teilen

Mit einem Großaufgebot hat die Polizei am Abend nach zwei vermissten Kindern aus Ingelheim gesucht. Nach Angaben der Mutter waren die 10 und 11 Jahre alten Mädchen nach einem Streit weggelaufen. Laut Polizei wurde das Gebiet rund um Ingelheim bis Bingen mit einem Hubschrauber, einem Hundeführer und mehreren Streifenwagen durchsucht. Gegen 22:45 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden. Die beiden Mädchen waren zur Jugendnothilfe in Ingelheim gegangen. Sie konnten anschließend an die Muttern übergeben werden.