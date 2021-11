Ein verletzter Schwan hat am Dienstagmittag den Zugverkehr in Bad Kreuznach für einige Minuten lahmgelegt. Nach Angaben der Feuerwehr saß der Schwan direkt neben den Gleisen und konnte sich wegen einer Verletzung am Fuß nicht von alleine fortbewegen. Die Feuerwehrleute retteten das Tier und brachten es zur weiteren Versorgung in die Tierklinik nach Bretzenheim.