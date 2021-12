Im hessischen Eltville ist am Samstagnachmittag ein verletzter und bewusstloser Radfahrer aufgefunden worden. Laut Polizei entdeckten Spaziergänger den Mann an einem abschüssigen Feldweg. Der 70-jährige Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Dort war er nach ersten Behandlungen wieder ansprechbar, kann sich aber nicht mehr an den Vorfall erinnern. Die Polizei in Eltville sucht jetzt Zeugen.