Festzelt in Worms-Rheindürkheim wegen Reizgas geräumt

Auf der Rheindürkheimer Kerwe klagten Menschen in einem Festzelt über Atemwegsbeschwerden. Ein Unbekannter hatte offenbar Reizgas versprüht. Das Zelt wurde geräumt.

Gegen 23:00 Uhr gingen am Samstag mehrere Notrufe bei der Polizei in Worms ein. In einem Festzelt auf der Rheindürkheimer Kerwe hatten Menschen Atemwegsbeschwerden. Wie die Polizei berichtet, hatte der Veranstalter das Zelt schon geräumt als die ersten Rettungskräfte eintrafen. Etwa 500 bis 600 Menschen mussten kurzfristig raus aus dem Zelt.

Junger Mann versprüht offenbar Reizgas

Vor Ort ergaben sich laut Polizei Hinweise, dass ein junger Mann in dem Festzelt Reizgas versprüht hatte. Vier Menschen wurden dadurch leicht verletzt. Sie mussten aber nicht ins Krankenhaus. Das Zelt wurde durchgelüftet. Danach konnten die Besucherinnen und Besucher weiterfeiern, berichtet die Polizei.

Weitere Geschädigte sowie Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sollen sich bei der Polizei melden. Die Rheindürkheimer Kerwe geht noch bis Sonntagabend.