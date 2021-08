per Mail teilen

Seit Jahren leiden die Menschen in Waldlaubersheim unter verstopften Straßen: Bei einem Stau auf der A61 fahren die Lkw durch ihr Dorf. Jetzt startet ein Pilotprojekt: Bei Stau Abfahren für Lkw verboten.

Verstopfte Straßen im Weindorf Waldlaubersheim im Kreis Bad Kreuznach - ein Dauerbrenner. Nicht nur Staus und Abgase stören die Anwohner, teilweise haben Lkw auch schon Häuser beschädigt, wenn sie durch die engen Straßen gefahren sind. Seit Jahren kämpfen Bürger und Bürgermeister dafür, dass sich etwas ändert.

Am Dienstag startet ein Pilotprojekt des Landesbetriebs Mobilität (LBM). Lkw dürfen bei Stau auf der A61 nicht mehr in Waldlaubersheim abfahren. Dafür wird ein funkgesteuertes Schild aufgestellt, das dann Richtung Norden Lkw ab 3,5 Tonnen die Ausfahrt verbietet.

Ein Jahr wird Sperrung getestet

Auch andere Dörfer in der Gegend wie Schweppenhausen, Stromberg, Dorsheim, Warmsroth und Roth sind von dem Stau-Problem betroffen. Die Straßen in diesem Bereich generell für Lastwagen zu sperren, sei aber nicht möglich, so das Mainzer Verkehrsministerium.

Deshalb wird nur die Abfahrt Waldlaubersheim Richtung Norden für Lkw gesperrt, wenn sich der Verkehr auf der Autobahn staut. Dies sei ein neuartiger Versuch, der ein Jahr lang getestet werde. Es werde genau ausgewertet, welche Auswirkungen die temporären Sperrungen auf die Ortsgemeinden haben, so Arno Trauden, Geschäftsführer des LBM.

Lkw dürfen bei Staus auf der A61 künftig nicht mehr in Waldlaubersheim abfahren. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/imageBROKER/Torsten Becker

Warten auf den A61-Ausbau

"Wir gehen davon aus, dass das Pilotprojekt die Anwohner kurzfristig entlasten wird", so die Staatssekretärin im Verkehrsministerium, Daniela Schmitt (FDP). Die Gesamtsituation werde sich erst verbessern, wenn der laufende sechsspurige Ausbau der A61 zwischen Rheinböllen und Stromberg abgeschlossen sei, so Schmitt weiter.

Die Bad Kreuznacher Landrätin Bettina Dickes (CDU) und die betroffenen Ortsbürgermeister hatten das als einen ersten Schritt begrüßt. Sie fordern aber weiter langfristige Lösungen - wie zeitweise Sperrungen weiterer Ausfahrten, großräumige Umleitungen und eine Machbarkeitsstudie zu einer neuen Umleitungsstrecke.

Kritik von Lkw-Fahrern

Auch einige Lkw-Fahrer sehen die neue Sperrung kritisch. Im SWR-Hörfunk sagte ein Lkw-Fahrer, dass mit einem solchen Abfahrtsverbot nur die Folgen, aber nicht die Ursachen bekämpft würden. "Ursachen für überlange Staus sind bei uns überlange Baustellen."

Ein anderer Lkw-Fahrer beschreibt das generelle Problem. "Wir haben eine Fahrtzeit, die uns vorgegeben ist, eine Arbeitszeit, die uns vorgegeben ist. Wenn wir im Stau stehen und da drin bleiben sollen, dann müssen wir irgendwann den Lkw mitten auf der Autobahn abstellen." Die Idee der gesperrten Abfahrt sei eine "Schnapsidee", die nicht funktionieren werde.