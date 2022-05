Ein Autofahrer ist am Samstagvormittag auf der A61 bei Gau-Bickelheim gegen einen Lkw geprallt und danach an die Mittelleitplanke geschleudert. Wie die Polizei mitteilt, ist der 44-Jährige anscheinend in einen Sekundenschlaf gefallen und hatte deshalb die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Der Mann erlitt leichte Verletzungen - sein Wagen hatte laut Polizei einen Schaden von 25.000 Euro. Die Autobahn 61 musste an der Unfallstelle etwa eine Dreiviertelstunde gesperrt werden.