Die rheinland-pfälzische Mobilitätsministerin Katrin Eder (Grüne) will prüfen lassen, ob auf der Strecke zwischen Mainz und Frankfurt mehr Züge fahren könnten.

Eder würde gerne gemeinsam mit dem Land Hessen eine Machbarkeitsstudie für den Streckenabschnitt zwischen Mainz und Frankfurt durchführen lassen. Man habe großes Interesse, dass auf der Strecke von Frankfurt nach Mainz die Kapazität erhöht werde, so Eder. Die Strecke habe sich zum Nadelöhr entwickelt.

Aktuell gibt es auf der Strecke zudem Bauarbeiten, deshalb fallen S-Bahnen und Züge aus und es kommt zu massiven Behinderungen.

Eder: Kapazität auf der Strecke reicht nicht mehr

"Die Strecke Frankfurt - Mainz ist auf dem Niveau von 1890", sagt Eder im Interview mit dem SWR. Die Kapazität auf der Strecke sei nicht ausgebaut worden, obwohl mehr Züge als früher da seien: Fernverkehrszüge, Nahverkehrszüge und Güterzüge.

Eder in Austausch mit Deutscher Bahn

Sie stehe persönlich mit der Deutschen Bahn in Kontakt und habe sich an deren Vorstandsvorsitzenden gewendet, so Eder. Außerdem habe sie Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) geschrieben, aber noch keine Antwort erhalten.

Von der Bahn wünsche sie sich, dass man gemeinsam eine Vision entwickele, wie man auf der Strecke Frankfurt - Mainz mehr Schienenkapazität schaffen könne.

Deutsche Bahn reagiert zurückhaltend auf Kritik

Zu Vorwürfen der Ministerin reagiert die Deutsche Bahn auf SWR-Nachfrage verhalten. Man wolle den Antworten und Aussagen des Chefs der Deutschen Bahn und des Verkehrsministers nicht vorgreifen. Grundsätzlich habe man aber den Anspruch, den Menschen in Rheinland-Pfalz heute und in Zukunft ein attraktives Angebot auf der Schiene machen zu können.