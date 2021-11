Verkehrschaos vor Corona-Testzentren

Am Dienstagnachmittag ist es vor dem Corona-Drive-In-Testzentrum auf dem Michelin-Parkplatz in Bad Kreuznach zu langen Staus gekommen. Nach Polizeiangaben standen die Autos zeitweise bis auf die B 41. Zwei Streifenwagen mussten den Verkehr regeln. Erst am frühen Abend entspannte sich die Situation laut Polizei wieder. Auch vor dem Testzentrum in Waldlaubersheim stauten sich mehrere wartende Autos bis in den Kreisverkehr hinein. Die Polizei bittet Bürgerinnen und Bürger, wenn möglich, bei zu viel Andrang vor den Testzentren später noch einmal zu kommen.