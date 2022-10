Nach Unfällen: Verkehrschaos rund um Mainz

In Mainz haben mehrere Unfälle auf der A 60 bei Mainz-Laubenheim am Dienstagnachmittag und auch am frühen Abend für ein Verkehrschaos gesorgt. Nach Angaben der Polizei war dabei auch der Tunnel bei Hechtsheim teilweise gesperrt.

Grund dafür waren nach Angaben der Autobahnpolizei die Abgase der Wagen in dem Tunnel. Sie hatten dafür gesorgt, dass die Brandschutzanlage sich eingeschaltet habe. Sie ist so programmiert, dass sie den Tunnel mit Schranken verschließt, sollte Gefahr durch Feuer oder Rauch drohen. Langer Rückstau auf A 60 Wegen des geschlossenen Tunnels kam es zu einem langen Rückstau. Deshalb verließen viele Autofahrer die Autobahn und versuchten, durch Mainz zu fahren. Aus diesem Grund war auch der Busverkehr stark eingeschränkt. Noch gegen 17.30 Uhr habe es auf einzelnen Linien Verspätungen von bis zu einer Stunde gegeben, so ein Sprecher der Mainzer Mobilität.