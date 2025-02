In Mainz gibt es seit Wochen Staus und Behinderungen wegen der Arbeiten für den Straßenbahnausbau. Ab Aschermittwoch wird nun auch noch der Münsterplatz für den ÖPNV gesperrt.

Am Aschermittwoch ist alles vorbei und gleichzeitig geht es erst so richtig los - zumindest, was den Straßenbahnausbau in Mainz betrifft. Ab dem 5. März sollten die Mainzerinnen und Mainzer tendenziell noch mehr Zeit einplanen, wenn sie in die Innenstadt wollen.

30.000 Fahrgäste von Sperrung des Münsterplatzes betroffen

Denn am Aschermittwoch starten am Münsterplatz die Gleisbauarbeiten, um dort den künftigen Straßenbahnabschnitt in der Binger Straße anzuschließen. Deswegen wird der Münsterplatz für den ÖPNV bis Anfang Mai voll gesperrt. Dafür werden alle Buslinien umgeleitet, für die Straßenbahnen gibt es einen Ersatzverkehr. Mehr als 30.000 Fahrgäste pro Tag werden laut Mainzer Mobilität von den Einschränkungen unmittelbar betroffen sein. Das ist die Zahl der Menschen, die sonst an den gesperrten Haltestellen Münsterplatz, Schillerplatz und Neubrunnenplatz täglich ein- und aussteigen.

Ersatzverkehr und Umleitungen im ÖPNV

Statt der Straßenbahnen fahren dann ab Hauptbahnhof etwa 20 Busse pro Stunde. Außerdem müssen stündlich 70 Busse umgeleitet werden. Sie fahren dann durch die Mainzer Neustadt über die Parcusstraße, Kaiserstraße und Bauhofstraße. Auf der Kaiserstraße wird teilweise eine Busspur eingerichtet. Neben den wegfallenden Haltestellen werden auch einige verlegt, beispielsweise die am Schillerplatz.

Der Binger Schlag ist schon seit einigen Wochen eine Baustelle, jetzt kommt der Münsterplatz hinzu. SWR Sarina Fischer

City-Rundlinie soll den Weg in die Mainzer Innenstadt erleichtern

Die Mainzer Mobilität wird während der Sperrung des Münsterplatzes außerdem eine neue City-Rundlinie einrichten. Dieser Bus soll montags bis samstags zwischen 10 und 18 Uhr ungefähr alle 10 bis 15 Minuten fahren - ohne festen Fahrplan. Die Rundlinie startet am Höfchen und führt dann über die Ersatzhaltestelle des Schillerplatzes in der Großen Langgasse, Neubrunnenplatz, Bauhofstraße und Schusterstraße zurück zum Höfchen. Damit soll sichergestellt werden, dass Bereiche wie der Münsterplatz, der Schillerplatz oder die Große Bleiche und die Ludwigsstraße weiterhin gut erreichbar bleiben und die Fußwege zur jeweils nächsten Station nicht zu lang werden.

Park-and-Ride vom Mainz 05 Stadion

Darüber hinaus hat die Stadt laut Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz (CDU) in Absprache mit Mainz 05 erreicht, dass der Parkplatz an der Mewa Arena für die Zeit der Sperrung des Münsterplatzes als Park-and-Ride-Parkplatz genutzt werden darf - mit Ausnahme von Tagen, an denen Heimspiele von Mainz 05 stattfinden. Vom Stadion könnten die Leute dann mit der Straßenbahn bis zum Hauptbahnhof fahren und von dort in die Innenstadt laufen oder in Busse umsteigen.

Das ist die Route der Citybus-Rundlinie. Pressestelle Mainzer Mobilität

Autoverkehr kann am Münsterplatz fahren

Für den Autoverkehr bleibt der Münsterplatz auf einer Fahrspur Richtung Hauptbahnhof befahrbar. Trotzdem sollten alle, die unterwegs sind, mit Staus rechnen. Und ein weiteres Zugeständnis an den Autoverkehr: Während der Bauarbeiten kann man mit dem Auto sowohl die Gaustraße als auch die Schillerstraße in beide Fahrtrichtungen bis zum Parkhaus Schillerstraße/Kleine Langgasse nutzen.

Wir haben bestehende Verkehrswege an die Anforderungen der besonderen Situation rund um den Münsterplatz angepasst. Hierdurch möchten wir erreichen, dass die Innenstadt bestmöglich erreichbar bleibt.

Einzelhandel befürchtet, dass die Kundschaft weg bleibt

Allerdings macht sich der Mainzer Einzelhandel Sorgen, welche Auswirkungen die Sperrung haben könnte. Man spüre schon seit einiger Zeit die Auswirkungen der Großbaustelle, berichtet Quartiersmanager Jan Sebastian. Es seien weniger Kunden unterwegs und die Geschäfte auf der Schillerstaße machten bereits jetzt bis zu 38 Prozent weniger Umsatz. "Wir befürchten, dass es jetzt nochmal ein Stückchen mehr wird."

Um dem entgegen zu wirken, planen die Gewerbetreibenden gemeinsam mit der Stadt Mainz in den kommenden Wochen einige Aktionen, um möglichst viele Kundinnen und Kunden trotzdem in die Innenstadt zu locken. So sollen unter anderem Ostereier, Blumenkübel und eine etwa 2,30 Meter große Statue eines Osterhasen aufgestellt werden - letzterer solle auf dem Schillerplatz zum Selfie-Spot werden, wünscht sich Wirtschaftsdezernentin Matz.

Neben Gutschein-Aktionen soll außerdem ein grüner Teppich vom Kinderladen Wirth bis zum Café Extrablatt am Fastnachtsbrunnen verlegt werden. "Wir fühlen uns mittlerweile von der Stadt gehört", sagt Einzelhändler Jan Sebastian, das sei immerhin positiv.