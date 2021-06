per Mail teilen

Viele Rheinland-Pfälzer suchen an diesem Wochenende wegen der Rekordtemperaturen Abkühlung im kühlen Nass. Rund um die Badeseen in Eich und Gimbsheim herrscht bereits Verkehrschaos.

Der Altrheinsee in Eich und der Pfarrwiesensee in Gimbsheim (beide Kreis Alzey-Worms) seien hoffnungslos überfüllt, sagte der Ortsbürgermeister von Eich, Bernd Hermann, dem SWR. Er bat darum, dass keine weiteren Menschen mehr anreisen. Schon jetzt seien keine weiteren Parkplätze mehr vorhanden. Falschparker würden abgeschleppt oder müssten mit hohen Bußgeldern rechnen.

Zulässige Besucherzahl schon lange überschritten

An beiden Seen sind wegen der Corona-Regeln maximal 1.000 Besucher erlaubt. Es seien aber bereits weit mehr Menschen vor Ort, hieß es. Inzwischen sei Security im Einsatz, außerdem sei die Polizei informiert.

Gimbsheim von Badegästen bevölkert

Vor kurzem hatte schon der Ortsbürgermeister von Gimbsheim, Matthias Klös (FWG), sein Leid über den Andrang am örtlichen Baggersee geklagt. Täglich würden 1.000 Menschen bei den tropischen Temperaturen zum See pilgern, ganz Gimbsheim habe lediglich 3.000 Einwohner. Der ganze Ort sei zugeparkt, die Badegäste kämen aus einem Umkreis von bis zu 120 Kilometern. Auch hier soll nun die Polizeipräsenz am Wochenende verstärkt werden. Zudem soll es Temposchwellen und Ausweichrouten geben.