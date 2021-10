Bis einschließlich Donnerstag kommt es in Wiesbaden an der Kreuzung 1. Ring/Schiersteiner Straße zu Verkehrsbehinderungen. Grund sind nach Angaben der Stadt Markierungsarbeiten und Arbeiten an den Ampelschaltungen. Pendler in Richtung Frankfurt oder Mainz werden gebeten den 1. Ring in beiden Fahrtrichtungen großräumig zu umfahren.