Rund um die Bundesstraße 9 bei Mettenheim sowie Bechtheim kommt es ab Freitagmorgen zu Verkehrsbehinderungen. Das hat der Landesbetrieb Mobilität in Worms mitgeteilt. Grund sind Arbeiten an der Landstraße 409, die in die Bundesstraße mündet. Dieser Kreuzungsbereich muss nach Angaben der Behörde bis Montagfrüh gesperrt werden. Es sei eine Umleitung unter anderem über Osthofen eingerichtet worden.