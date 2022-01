Verkehr in Mainz soll ab April wieder halbwegs normal laufen

Die Arbeiten am Autobahnkreuz Mainz-Süd laufen weiter. Nach Angaben der Autobahn GmbH soll der Verkehr bereits Mitte April über die neue Brücke rollen.

Nach monatelangem Stillstand gehen die Arbeiten am Übergang von der A60 zur A63 weiter voran. Wie die zuständige Autobahn GmbH mitteilte, soll die südliche Brücke in Fahrtrichtung Bingen-Frankfurt in den Osterferien in Betrieb genommen werden.

Dafür werde demnächst ein Baugerüst an der neuen Südbrücke abgebaut, so ein Sprecher der Behörde. Die darunter verlaufende A63 müsse deswegen einen Tag gesperrt werden. Wann genau werde rechtzeitig mitgeteilt.

Verkehr soll ab April über die neue Brücke fahren

Mitte April soll der Verkehr dann in beide Richtungen über die neue Brücke rollen. Voraussichtlich im Mai oder Juni wird dann laut Autobahn GmbH die 380 Tonnen schwere Behelfsbrücke zurückgebaut, die momentan noch befahren wird. Dazu wird sie mit zwei großen Mobilkränen ausgehoben und abseits der Straße zerlegt.

Nach dem Rückbau der Behelfsbrücke soll die alte Brücke in Fahrtrichtung Frankfurt-Bingen abgerissen werden, was zu erneuten Verkehrsbehinderungen führen werde. Der Abriss soll nach Angaben der Autobahn GmbH an einem Wochenende passieren. Danach könne dann mit dem Bau der neuen Nordbrücke begonnen werden.

Monatelanger Baustopp

Der Bau der beiden Brücken verzögerte sich in der Vergangenheit aus unterschiedlichen Gründen immer wieder. 2017 hatten die Arbeiten bereits begonnen. Im Zuge dessen wurde eine stählerne Behelfsbrücke aufgestellt, über die der Verkehr auf der A60 seither rollt. Geplant war, dass spätestens im Sommer 2020 alles fertig sein sollte. Doch daraus wurde nichts.

Bei Untersuchungen wurde festgestellt, dass sich in der Fahrbahn der neu gebauten Brücke Risse im Beton befanden. Daraufhin ordnete die zuständige Autobahn GmbH einen Baustopp an. Ende letzten Jahres wurden die Bauarbeiten dann wieder aufgenommen.