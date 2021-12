per Mail teilen

Der verkaufsoffene Sonntag in Mainz war trotz Corona-Pandemie recht gut besucht. Nach Angaben der Mainzer Citymanagerin, Sandra Klima, waren zwar rund 30 Prozent weniger Kunden unterwegs als in den vergangenen Jahren. Trotzdem seien viele Einzelhändler mit dem Tag zufrieden gewesen. Wie die Citymanagerin weiter mitteilte, gab es keine corona-bedingten Zwischenfälle. Die Besucher und Besucherinnen hätten sich gut in der gesamten Innenstadt verteilt.