Eine Mainzer Studentin hatte gegen einen Kommilitonen den Vorwurf erhoben, er habe versucht, sie während eines Auslandssemesters zu vergewaltigen. Die Ermittlungen gegen ihn wurden nun eingestellt.

Der Fall schlägt an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) gerade hohe Wellen: Es geht um den Vorwurf gegen einen dort eingeschriebenen Studenten, der versucht haben soll, seine Kommilitonin mit K.O.-Tropfen zu betäuben und zu vergewaltigen.

Die versuchte Vergewaltigung soll Anfang 2020 während eines Studienaufenthaltes der beiden an einer Partneruniversität im britischen Swansea passiert sein.

Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungen ein

Die junge Frau hat sich laut Mainzer Polizei Anfang dieses Jahres an sie gewandt. Der Fall sei dann an die Staatsanwaltschaft weitergegeben worden. Auf SWR-Nachfrage hat die Staatsanwaltschaft jetzt mitgeteilt, dass sie die Ermittlungen eingestellt hat.

Ein strafbares Verhalten des Beschuldigten habe nicht mit Sicherheit nachgewiesen werden können. Der Beschuldigte habe die gegen ihn erhobenen Vorwürfe bestritten. In einer "Aussage-gegen-Aussage-Konstellation" habe es zudem Umstände gegeben, die gegen die Glaubhaftigkeit der Angaben der Studentin gesprochen hätten.

AStA fordert Exmatrikulation des Studenten

Der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) der Uni Mainz hatte am Dienstag die Exmatrikulation des beschuldigten Studenten gefordert. Das Opfer hatte sich im Juni vergangenen Jahres an den AStA gewandt und um Hilfe gebeten. Die Studentin leidet den Angaben zufolge unter einer posttraumatischen Belastungsstörung.

Kritik des AStA am Umgang der JGU mit sexualisierter Gewalt

Im aktuellen Fall schöben beide beteiligten Universitäten die Verantwortung von sich, kritisiert der AStA in einer öffentlichen Stellungnahme: "Sowohl die Universität Swansea als auch die Johannes Gutenberg Universität zeigen, wie man Überlebende sexualisierter Gewalt alleine lässt und Täter*innen hilft."

Der AStA wirft den Universitäten außerdem vor, nichts gegen sexualisierte Gewalt gegen Frauen auf dem Campus zu unternehmen: "Universitäten sind für viele Menschen keine sicheren Orte. Immer wieder fallen Männer auf, die auf dem Campus weiblich gelesene Personen belästigen. Viel zu oft gibt es sexualisierte Gewalt auch auf dem Campus der JGU."

Mainzer Uni distanziert sich von Vorwürfen

Auf SWR-Anfrage teilte die JGU mit, dass sie sich nachdrücklich von den Vorwürfen des AStA distanziere. Man sei mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln dem Vorfall an der Partneruniversität in Swansea nachgegangen und habe hochschulrechtliche Konsequenzen geprüft. Für eine Exmatrikulation habe die Unileitung aber keine rechtliche Grundlage.

Der Betroffenen und ihrer Familie habe man außerdem Hilfe angeboten. Der Vorwurf, die Universität habe ein Opfer sexualisierter Gewalt alleingelassen, treffe nicht zu. Es gebe bereits seit 2013 eine Richtlinie zum Umgang mit sexueller Belästigung beziehungsweise sexualisierter Gewalt. Außerdem würden Führungskräfte für das Thema sensibilisiert und es gebe Präventionsmaßnahmen wie Notfallnummern auf allen Campus-Toiletten.

Universität sucht Gespräch mit Studierendenausschuss

Vor wenigen Tagen hat sich das Präsidium der JGU zu einem Gespräch mit dem Vorstand des Studierendenausschusses getroffen. Dabei ging es um sexuelle Belästigung und sexualisierte Gewalt und um grundsätzliche Bedenken, die der AStA im Hinblick auf den Umgang der JGU mit diesem Thema hat.

Das Gespräch sei wichtig, aber leider nicht sehr ergebnisreich gewesen, sagte ein AStA-Sprecher dem SWR. Am Ende seien beide Seiten bei ihren unterschiedlichen Anschauungen über die mutmaßliche versuchte Vergewaltigung in Swansea geblieben. Dabei zeige dieser Fall erneut, wie wichtig es sei, entsprechende Strukturen an der Universität zu schaffen, zum Beispiel in Form einer Anti-Diskriminierungsstelle. Dafür werde sich der AStA weiter einsetzen.