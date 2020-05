Das Landgericht hat einen Mann wegen sexueller Nötigung und Körperverletzung zu vier Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Der 30-Jährige ist einschlägig vorbestraft.

Der 30-Jährige hatte gestanden, im vergangenen Dezember in einem Mainzer Supermarkt eine Frau beobachtet und ihr bis in ihr Wohnhaus gefolgt zu sein. Dort im Treppenhaus hatte die Frau dann ihren Verfolger bemerkt. Sie hatte laut Anklage noch versucht, sich in ihre Wohnung im oberen Stockwerk zu retten. Der Mann drängte sie aber laut Staatsanwaltschaft in die Wohnung. Trotz heftiger Gegenwehr der Frau war es laut Urteil zu vergewaltigungsähnlichen, massiven Übergriffen gekommen.

Anschließend habe sich die Frau in eine Nachbarwohnung retten und von dort die Polizei alarmieren können. Ein Polizist hatte den Verdächtigen dann auf der Überwachungskamera des Supermarkts erkannt.

Der Angeklagte ist laut Gericht bereits zweimal einschlägig vorbestraft. Zur Tatzeit stand er unter Bewährung.