Vergessene Wahlplakate in Mainz

In Mainz hängen ein Jahr nach der Kommunalwahl und mehr als drei Monate nach der Bundestagswahl immer noch Wahlplakate. Eigentlich hätten sie schon längst entfernt werden müssen.

"Jana Schmöller - für euch für Mainz". Dieser Spruch steht auf dem Wahlplakat der SPD. Ein Jahr nach der Kommunalwahl hängt es immer noch an einem Laternenmast – vergessen und kaputt.

Ehrenamtliche hängen Plakate auf und ab

Auf kleineren Straßen, erklärt die Mainzer SPD-Chefin Jana Schmöller, hängen Mitglieder aus den Ortsvereinen die Wahlplakate ehrenamtlich auf und auch wieder ab. "Normalerweise markieren die sich auf einer Karte, wo sie die Plakate aufgehängt haben. Ich gehe davon aus, dass das durchgegangen ist", so Schmöller. "Das Plakat sollte da natürlich nicht mehr hängen. Es gibt ja Fristen, bis wann Plakate abgehängt werden müssen."

Wahlplakate müssen eigentlich eine Woche nach Wahl entfernt werden

Laut der Stadt Mainz müssen die Wahlplakate eigentlich bis eine Woche nach der jeweiligen Wahl entfernt werden. Wenn die Stadt das Plakat abhängen muss, werden der jeweiligen Partei 15 Euro berechnet.

Wirkung vergessener Wahlplakate nicht ausreichend erforscht

Pablo Jost forscht am Institut für Publizistik an der Uni Mainz zu politischer Kommunikation. Zwar sei es grundsätzlich schwierig, über die Wirkung solcher vergessener Plakate eine Aussage zu treffen, erzählt Jost. "Aber es ist durchaus davon auszugehen, wenn so ein Wahlplakat über längere Zeit hängt, dass es mitunter verunstaltet wird." Eventuelle Botschaften, die das Plakat eigentlich transportieren sollte, könnten dann infrage gestellt werden, so Jost.

Dieses Plakat aus dem Bundestagswahlkampf hing noch bis vor Kurzem in Mainz. Die Partei Volt hat es mittlerweile entfernt. SWR Mathias Zahn

Parteien wirken möglicherweise unstrukturiert

Ein weiterer Punkt sei, erklärt Pablo Jost, dass die Inhalte auf den Wahlplakaten aus der Vergangenheit eventuell mit dem aktuellen politischen Handeln der Parteien nicht mehr zusammenpassten. Das könne bei den Menschen, die die Plakate sehen, Fragen aufwerfen, so der Experte. Möglich sei es auch, so Jost weiter, dass eine Partei, die sich nicht um ihre Plakate kümmere, möglicherweise als unstrukturiert wahrgenommen werde.

Die Vorsitzende der Mainzer SPD, Jana Schmöller, widerspricht dem und verteidigt die Menschen, die die Plakate ehrenamtlich aufgehängt haben. "Das ist für mich ein Zeichen, dass da Menschen arbeiten und da passieren auch Fehler", so Schmöller.

Volt benutzt App, um Wahlplakate zu dokumentieren

Die SPD ist nicht die einzige Partei, die Plakate vergessen hat. Auch von den Freien Wählern und Volt waren bis vor Kurzem noch Wahlplakate auf Mainzer Straßen zu sehen. "Dieses eine Plakat ist uns dann wohl durchgerutscht", sagt der Vorsitzende von Volt Mainz, Philipp Leisner. Alle aufgehängten Plakate werden laut ihm mithilfe einer App erfasst. "Die App enthält Fotos und auch die genauen Standorte der Wahlplakate, damit eigentlich alle wieder rechtzeitig abgenommen werden können", sagt Leisner.

"Es liegt nicht in unserem Interesse, dass Plakate so lange hängen."

Volt hat das vergessene Plakat mittlerweile abgehängt und auch der Vorsitzende der Freien Wähler in Mainz, Christian Weiskopf, will die beiden vergessenen Plakate schnellstmöglich entfernen lassen.