In Worms hat sich ein Autofahrer eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Nach Angaben der Polizei war er über eine rote Ampel gefahren. Als Beamte ihn kontrollieren wollten, sei er geflohen. Dabei habe er erneut mehrere rote Ampeln missachtet, sei auf der Gegenfahrbahn und in einem Kreisel in die falsche Richtung gefahren. Als die Polizei den Mann stoppen konnte, habe sie festgestellt, dass er unter Drogen stand. Auch sei Cannabis entdeckt worden.