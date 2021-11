Verfolgungsjagd über die Autobahn 61

per Mail teilen

Ein Autofahrer hat sich in der Nacht zu Mittwoch auf der A61 eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Wie diese berichtet, war der Mann zuerst in Gau-Algesheim (Kreis Mainz-Bingen) aufgefallen, weil das Auto als gestohlen gemeldet war. Als ihn die Beamten kontrollieren wollten, sei der Mann auf die Autobahn geflohen. Dort raste er in Richtung Süden und konnte erst nach etwa 50 Kilometern bei Gundersheim (Kreis Alzey-Worms) gestoppt werden. Das Auto des Flüchtigen und zwei Streifenwagen wurden dabei leicht beschädigt. Den 35-Jährigen erwarten jetzt mehrere Strafanzeigen.