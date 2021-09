Zeugen nach Verfolgungsfahrt durch Innenstadt gesucht

Nach einer Verfolgungsfahrt in Wiesbaden zwischen der Polizei und einem Mercedes-Fahrer sucht die Polizei Zeugen. Nach Angaben der Polizei fuhr der Mann am Samstagnachmittag viel zu schnell und überfuhr mehrere rote Ampeln. Zudem sei er mehrfach in den Gegenverkehr gefahren und habe durch Spurwechsel und Überholmanöver andere Autos zum Bremsen und zum Ausweichen gezwungen. Um einen Unfall zu vermeiden, brachen die Polizisten die Verfolgungsfahrt nach einiger Zeit ab. Das Auto wurde nach Angaben der Polizei schließlich ohne Fahrer in Wiesbaden-Erbenheim gefunden. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.