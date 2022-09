Raser liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei durch Mainz

Am helllichten Tag haben sich ein Autofahrer und die Polizei eine wilde Verfolgungsfahrt durch mehrere Mainzer Stadtteile geliefert. Am Ende war klar, warum der Mann floh.

Am Mittwochmittag war einer Polizeistreife der Opel-Fahrer aufgefallen. Er bog an einer Stelle links ab, an der es verboten war und überfuhr dabei noch eine rote Ampel. Als die Einsatzkräfte den Fahrer anhalten wollten, gab dieser Gas und floh in Richtung Mainz-Ebersheim.

Zeitweise als Geisterfahrer unterwegs

Von dort fuhr der Mann laut Polizei auch kurzzeitig entgegen der Fahrtrichtung als Falschfahrer und beschleunigte dabei auf bis zu 120 Stundenkilometer. Weiter ging es über Feldweg in Richtung Mainz-Hechtsheim. Dort raste er nach Angaben der Polizei durch den Ortskern, fuhr auf die A60 in Richtung Hessen und dann bei Mainz-Laubenheim wieder ab in Richtung Innenstadt.

Autofahrer flieht zu Fuß

Dort konnte er dann von mehreren Streifen des Mainzer Altstadtreviers eingekesselt und zum Anhalten gebracht werden. Der Mann gab aber noch nicht auf: Er stieg aus dem Auto und rannte über die Bahngleise. Nach wenigen Metern konnte er aber von der Polizei gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Kein Führerschein, keine Zulassung

Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei dem Mann um einen 27-Jährigen aus Wöllstein. Er besitzt keinen Führerschein mehr und ist auch schon in der Vergangenheit wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgefallen. Zudem war der Opel nicht mehr zugelassen.

Der 27-Jährige muss sich nun wegen diverser Vergehen strafrechtlich verantworten.