Ein Autofahrer hat sich am Montagmorgen in Bad Sobernheim eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Wie die Polizei berichtet, missachtete der Autofahrer mehrfach Anhaltesignale und fuhr mit hoher Geschwindigkeit durch die Innenstadt. Der Fahrer sei nicht im Besitz eines Führerscheins. Fußgänger oder andere Verkehrsteilnehmer, die bei der Verfolgungsfahrt gefährdet oder geschädigt wurden, sollen sich bei der Polizei in Kirn melden.