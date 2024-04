per Mail teilen

Die Mainzer Staatsanwaltschaft ermittelt gegen zwei Vorstandsmitglieder des Vereins "Mombach hilft". Jetzt hat der Verein entschieden: Er bleibt bestehen, lässt die Arbeit aber zunächst ruhen.

Die Mitglieder haben nach Angaben des kommissarischen Vorstands gegen die Auflösung des Vereins gestimmt. Dennoch sollen die Geschäfte zunächst ruhen. Stattdessen will man die Kraft in die Aufarbeitung der möglichen Straftat investieren. Ehemalige Vorstandsmitglieder leiten den Verein nun.

Man arbeite "in enger Zusammenarbeit mit Polizei und Staatsanwaltschaft die Geschehnisse auf", teilte der kommissarische Vorstand am Donnerstag in einer Stellungnahme mit.

Die Mitglieder von "Mombach hilft e.V." glauben nach wie vor an die Idee, nämlich an den nachbarschaftlichen Zusammenhalt und die gegenseitige Unterstützung im Stadtteil.

Ob und inwiefern diese Idee weiterhin durch den Verein umgesetzt werden könne, sei fraglich. Dies möchten die Mitglieder erst dann entscheiden, wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind.

"Alle Spenderinnen und Spender haben jederzeit die Möglichkeit, uns über info@mombach-hilft.de zu kontaktieren und uns Fragen zu ihren getätigten Spenden zu stellen.

Staatsanwaltschaft Mainz ermittelt wegen des Verdachts der Untreue

Bei vereinsinternen Prüfungen waren im Verein finanzielle Unregelmäßigkeiten festgestellt worden, ein Mitglied hatte daraufhin Anzeige bei der Polizei erstattet. Die Staatsanwaltschaft in Mainz hat inzwischen bestätigt, dass gegen zwei Personen ermittelt wird - unter anderem gegen die Vorstandsvorsitzende des Vereins. Wie hoch der Schaden ist, ist noch nicht bekannt. Der Verein "Mombach hilft" hatte Spenden gesammelt und mit dem Geld unter anderem Nachbarschaftsprojekte finanziert.