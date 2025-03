Die Gewerkschaft ver.di hat Beschäftigte unter anderem in Mainz, Ingelheim und Bad Kreuznach zum Streik aufgerufen. In Mainz haben sich Hunderte Menschen aus dem Sozial- und Erziehungsdienst und Reinigungskräfte zur Demonstration getroffen.

Wer heute in Mainz sein Kind in die städtische Kita bringen wollte, stand vermutlich vor verschlossenen Türen. Denn viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter streiken.

In Mainz fast alle Kitas dicht

Allein in Mainz sind heute nach Angaben der Stadt 52 der 61 städtischen Kindertagesstätten komplett geschlossen. Fünf bieten einen Notbetrieb an. In Ingelheim sind nach Auskunft der Stadt fünf Einrichtungen vom Streik betroffen, in Bad Kreuznach ist laut Stadt nur eine Kita ganz zu.

Vor allem Beschäftigte in "Frauenberufen" aufgerufen

Neben dem Kita-Personal streiken auch andere Beschäftigte vieler Stadtverwaltungen im Land, zum Beispiel im Sozialdienst und beim Reinigungspersonal. Anlass sind laut Gewerkschaft ver.di die laufenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst und der heutige Equal Pay Day. Deshalb hatte die Gewerkschaft gezielt Berufsgruppen zum Streik aufgerufen, in denen überwiegend Frauen beschäftigt sind.

Hunderte Streikende zogen durch Mainzer Innenstadt

Die Streikenden trafen sich am Mainzer Rheinufer in Höhe der Theodor-Heuss-Brücke und zogen von dort zum Schillerplatz zur Abschlusskundgebung. Laut ver.di waren mehrere Hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Mainz, Ingelheim, Bad Kreuznach und anderen Orten dabei.

Man geht jeden Tag über seine Grenzen, geht krank zur Arbeit, damit es irgendwie läuft. Aber gehört und gesehen wird man dafür nicht.

Die Streikenden beklagten unter anderem, dass sie und ihre berufliche Belastung nicht gesehen würden. So sagte eine Erzieherin, sie stehe jeden Tag "an der Front", gehe jeden Tag über ihre Grenzen, aber bekäme dafür keine Wertschätzung. Eine Kollegin aus Zornheim ergänzte, sie würde gerne mehr mit den Kindern machen, aber die Rahmenbedingungen ließen das nicht zu.

Bessere Arbeitsbedingungen in Care-Berufen gefordert

In den laufenden Tarifverhandlungen fordert ver.di acht Prozent mehr Lohn, mindestens aber 350 Euro im Monat. Darüber hinaus verlangt die Gewerkschaft eine grundsätzliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst.

Dazu gehören flexiblere Arbeitszeitmodelle und bessere Vergütung von Schichtdiensten, wie nachts oder am Wochenende. Dies seien wirksame Mittel zur Bekämpfung des Arbeitskräftemangels gerade in den sogenannten Care-Berufen.

Verbindung auch zum Weltfrauentag am Samstag

Diese Berufe werden mehrheitlich von Frauen ausgeübt, deshalb passt nach Ansicht von ver.di die zeitliche Verbindung zum Equal Pay Day am heutigen Freitag und dem Weltfrauentag am Samstag sehr gut.

Der Streik am Equal Pay Day ist ein deutliches Zeichen für mehr Lohngerechtigkeit ... im öffentlichen Dienst. Es sind immer noch überwiegend Frauen, die diese Tätigkeiten ausführen.

Laut ver.di ist der Streik am Equal Pay Day ein Zeichen für mehr Lohngerechtigkeit und die Notwendigkeit, die Arbeitsbedingungen in den sozialen Berufen im öffentlichen Dienst zu verbessern. Es seien immer noch überwiegend Frauen, die diese Tätigkeiten ausführen. "Die Blockadehaltung der Arbeitgeber wird von den Kolleginnen als mangelnde Wertschätzung ihrer Arbeit unter herausfordernden Bedingungen empfunden", so Marion Paul, stellvertretende Landesleiterin ver.di Rheinland-Pfalz-Saarland.

Die Tarifverhandlungen werden vom 14.-16. März in Potsdam fortgesetzt. Ver.di schließt weitere Warnstreiks nicht aus.