Suche nach Brandstiftern

Nach dem Brand zweier Autos in Alzey geht die Polizei davon aus, dass die Fahrzeuge vorsätzlich angezündet wurden. Sie sucht nach einem oder mehreren Tätern und bittet die Bevölkerung im Hinweise. Der Brand in der Nähe des Gesundheitsamtes Alzey-Worms war am frühen ersten Weihnachtsfeiertag gemeldet worden. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Verletzt wurde offenbar niemand. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.