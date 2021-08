per Mail teilen

Das Landeskriminalamt und die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz warnen vor betrügerischen Anrufen angeblicher Microsoft-Mitarbeiter. Die Täter erklärten, der PC des Opfers sei von Viren befallen. Dabei böten sie Hilfe gegen Bezahlung an, ließen sich Fernzugriff auf das System geben und spähten dann die Bankinformationen der Betroffenen aus. Die Anrufer melden sich laut Verbraucherzentrale häufig in Englisch oder gebrochenem Deutsch und weisen sich als IT-Mitarbeiter aus. Das Unternehmen ruft aber nach eigenen Angaben nicht unaufgefordert an.