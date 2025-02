per Mail teilen

Mitte Februar hatte ein Spaziergänger im Ober-Olmer Wald bei Mainz eine grausige Entdeckung gemacht: Dort brannte ein Mensch. Aller Wahrscheinlichkeit nach hat dieser sich selbst angezündet.

Staatsanwaltschaft und Polizei haben nun die Erkenntnisse, die die Obduktion in der Mainzer Rechtsmedizin gebracht hat, veröffentlicht. Demnach wurden an der Leiche keine Hinweise auf eine äußere Gewalteinwirkung festgestellt - es gibt also keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen.

Ermittlungen sprechen für Suizid

Außerdem hätten auch die Ermittlungen bislang keinerlei Hinweise darauf ergeben, dass irgendeine weitere Person mit dem Tod der Person im Ober-Olmer Wald zu tun habe. Die Ermittler gehen deshalb von einem Suizid aus.

Identität der verbrannten Leiche ist ungeklärt

Bei wem es sich bei dem toten Menschen handelt, sei weiterhin nicht zweifelsfrei geklärt, heißt es in der Mitteilung weiter. Deswegen sei eine molekulargenetische Untersuchung angeordnet worden. Deren Ergebnis stünde noch aus.