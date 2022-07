Verbandsgemeinde bildet Taskforce wegen möglicher Gasknappheit

Vor dem Hintergrund der weltweiten Gaskrise beschäftigt sich die Verbandsgemeinde Rhein-Selz damit, wie und wo sie Energie eingesparen kann. Dafür wurde in der Verbandsgemeinde eine Taskforce gebildet, so Bürgermeister Martin Groth. Dem SWR sagte Groth: "Wir müssen hier vorbereitet sein - für den Fall, dass wir verschiedene, ganz strikte, Gaseinsparmaßnahmen machen müssen." Man müsse sich überlegen, was das für die Bürgerinnen und Bürger, die Verwaltungsgebäude oder die Turnhallen in den Schulen bedeuten könnte.