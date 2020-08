In Worms fallen im Sommer zwei Großveranstaltungen aus. Wegen der Corona- Pandemie wurden das Backfischfest und das Musikfestival Jazz and Joy abgesagt. Wir müssen schweren Herzens das traditionelle Backfischfest ausfallen lassen, so Oberbürgermeister Kessel in einer Mitteilung. Begründet wird die Absage damit, dass Bund und Länder wegen Corona Großveranstaltungen bis Ende August untersagt haben und dass niemand absehen kann, wie sich das Infektionsgeschehen entwickeln wird. Nach Angaben der Stadt Worms tragen sowohl Schausteller als auch Winzer die Entscheidung mit. Ein Arbeitskreis solle jetzt versuchen, Ideen für ein anderes Fest zu sammeln. Ebenfalls abgesagt wurde am Mittwoch endgültig die Veranstaltung Jazz and Joy. Die 30. Auflage des internationalen Musikfestivals wird nächstes Jahr stattfinden. Die bereits verkauften Karten für Jazz and Joy behalten ihre Gültigkeit, können aber auch bei den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.