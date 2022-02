Veranstaltungen der Husaren Garde finden statt

Die beiden nicht öffentlichen Fastnachtsveranstaltungen der Mainzer Husaren Garde werden am Wochenende trotz des Kriegs in der Ukraine wie geplant stattfinden. Das habe der Vorstand des Vereins am Donnerstagabend einstimmig beschlossen, heißt es in einer Mitteilung. Eine Absage der Fastnacht aufgrund des Ukraine-Krieges würde nur denen nutzen, welche Europa in ein dunkles Zeitalter zurückführen wollten, so Vorstand Karten Lange. Die Mainzer Fastnacht habe es sich traditionell zur Aufgabe gemacht, Herrschenden den Spiegel vorzuhalten und auf Probleme der Gegenwart hinzuweisen. In Gedanken sei man bei den Opfern des Krieges und den vielen Menschen, die angstvoll den kommenden Tagen entgegensähen.