Die Düsseldorfer Karnevalisten haben entschieden: In der kommenden Session dürfen nur Geimpfte und Genesene in den Sälen feiern. Das sagen Mainzer Fastnachter dazu.

Zu einer klaren Entscheidung, wie sie am Dienstag in Düsseldorf getroffen wurde, will sich bei den Mainzer Fastnachtsvereinen noch niemand hinreißen lassen.

"Blick in die Glaskugel"

Der Präsident des Gonsenheimer Carneval Vereins, Martin Krawietz, sagte dem SWR, das Ganze gleiche einem Blick in die Glaskugel. Derzeit könne man keinerlei verlässliche Aussagen über das Pandemiegeschehen im Herbst und Winter treffen. Deshalb wolle man sich auch noch nicht festlegen. Dass nur Geimpfte und Genesene zu Veranstaltungen zugelassen würden, sei eine Option, allerdings gebe es auch noch andere Möglichkeiten.

Beim Mainzer Carneval-Verein (MCV) sieht man das ähnlich. Hier will man sich frühestens Anfang Oktober mit näheren Planungen befassen.

Die Mainzer Fastnacht e. G., ein Zusammenschluss von 26 Vereinen, plant in zwei Wochen eine Sitzung, unter anderem zu diesem Thema. Dort soll Näheres besprochen werden, eine Idee könnte sein, die Bürgerinnen und Bürger in eine Entscheidung mit einzubeziehen.

Negativer Test reicht nicht in Düsseldorf

In Düsseldorf hatte der Geschäftsführer des Comitees Düsseldorfer Carneval (CC), Hans-Jürgen Tüllmann, am Dienstag der Zeitung "Rheinische Post" gesagt, dass nur Geimpfte und Genesene zu Veranstaltungen kommen sollen. Es werde niemandem Eintritt gewährt, wenn lediglich ein negativer Coronatest vorliege, so Tüllmann. Dieser reiche nicht aus, um vor dem Virus zu schützen.