Veränderungssperre einstimmig beschlossen

Der Niersteiner Stadtrat hat gestern Abend eine erneute Veränderungssperre für einen Teil des Rhein-Selz-Parks einstimmig verabschiedet. Dabei geht es um den Teil auf dem Gelände, auf dem eine Offroad-Strecke geplant ist. Das will die Stadt verhindern, sie strebt ein eingeschränktes Gewerbegebiet an, ohne Lärm und Schmutz. Die Veränderungssperre war schon einmal erlassen worden, ein Gericht hatte sie aber als unzuerlässig aufgehoben. Zuvor hätte der Ortsbeirat Schwabsburg gehört werden müssen, so die Begründung. Das ist diesmal passiert