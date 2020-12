Der Verband Bildung und Erziehung Rheinland-Pfalz (VBE) zieht nach den ersten zwei Schulwochen in Rheinhessen eine ernüchternde Bilanz. Nach Angaben des Verbandes sind die Schulen vom Regelbetrieb noch weit entfernt. Laut VBE sind die Schüler zwar in der Schule strikt nach Klassen getrennt, in den überfüllten Schulbussen sei Abstand halten aber kaum möglich. Um die Situation zu entspannen, bemühen sich die Landkreise Alzey-Worms, Bad Kreuznach und Mainz-Bingen aktuell um zusätzliche Schulbusse. Laut VBE ist auch die Vergabe der Tablets ein Problem. Die Schulen würden in den meisten Fällen nicht informiert, wie die Verteilung der Tablets geregelt ist und ob die Tablets versichert sind. Der VBE blickt außerdem skeptisch in den Herbst. Dies sei die Haupterkältungszeit - die Schulen könnten aber nicht alle Kinder mit einem Schnupfen gleich in Quarantäne schicken.