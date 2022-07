Vater soll Kind geschüttelt haben - Prozessauftakt

Vor dem Wiesbadener Landgericht muss sich ab heute ein 41-jähriger Vater wegen Körperverletzung mit Todesfolge verantworten. Der Mann aus Mainz-Kastel in Wiesbaden soll seine vier Monate alte Tochter stark geschüttelt haben. Das Kind starb eine Woche später an den Folgen von Verletzungen am Gehirn. Nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft war der Vater in der betreffenden Nacht mit dem Kind alleine in einem Zimmer, während die Mutter in der Küche beschäftigt war. Das Kind soll möglicherweise in Folge einer Impfung weinerlich gewesen sein. Daraufhin, so die Anklage, habe es der Vater mehrere Sekunden lang stark geschüttelt. Die vier Monate alte Tochter erlitt laut Anklage Hirnblutungen. Diese konnten zunächst in der Universitätsmedizin Mainz gestoppt werden. Trotzdem überlebte das Kind nicht.