Ukraine-Konflikt: Weitere US-Soldaten in Wiesbaden gelandet

Vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts und der Ankündigung von US-Präsident Joe Biden, die NATO-Ostflanke verstärken zu wollen, sind auf dem Stützpunkt in Wiesbaden weitere US-Soldaten eingetroffen. Wie ein Sprecher der US-Streitkräfte mitteilte, landeten die Soldaten aus dem Bundesstaat North Carolina am Freitag in der hessischen Landeshauptstadt. Eine genaue Anzahl wurde nicht genannt. Insgesamt will die US-Regierung 2.000 zusätzliche Soldaten nach Europa schicken. Pentagon-Sprecher John Kirby sagte zur Begründung: "Die derzeitige Lage macht es erforderlich, dass wir die Abschreckungs- und Verteidigungshaltung an der Ostflanke der Nato stärken." Russland hat nach westlichen Angaben unter anderem mehr als 100.000 Soldaten an der ukrainischen Grenze zusammengezogen. Der Westen befürchtet deshalb einen russischen Angriff auf das Nachbarland. Russland weist die Vorwürfe zurück und gibt zugleich an, sich von der Nato bedroht zu fühlen.