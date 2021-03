Am Mittwoch werden erneut US-Hubschrauber über den Raum Mainz fliegen. Wie die US-Armee mitteilt, werden insgesamt 35 Hubschrauber von der bayerischen Region Franken nach Rotterdam in den Niederlanden verlegt. Von dort aus gehe es dann zurück in die Vereinigten Staaten. Die Verlegung sei in mehreren Schwärmen geplant, die auch über den Raum Mainz flögen. Die Hubschrauber werden in Wiesbaden aufgetankt werden.