Im April 2018 fuhren zwei Personen mit einem gestohlenen Radlader in ein Juweliergeschäft in Mainz. Beute machten die beiden keine, doch es entstand hoher Schaden. Ein Täter ist jetzt verurteilt.

Das Amtsgericht Mainz hat einen Mann zu einer Haftstrafe von einem Jahr und neun Monaten auf Bewährung verurteilt. Der damals 24-Jährige war im April 2018 mit einer mutmaßlichen Komplizin mit einem gestohlenen Radlader in den Juwelierladen gefahren. Der nächtliche Einbruch scheiterte am Rolltor und am Panzerglas des Juweliergeschäfts. Die beiden flohen ohne Beute. Sie richteten aber einen Schaden von mehr als 80.000 Euro an.

Der Mann konnte von der Polizei gefasst werden. Seine mutmaßliche Komplizin wurde später in Österreich per DNA-Test überführt. Sie erschien wegen der Corona-Auflagen nicht zum Gerichtstermin in Mainz und bekommt einen eigenen Prozess.

Die Einbrecher scheiterten am Rolltor des Juwelierladens. SWR

Bewährungsstrafe wegen guter Sozialprognose

Das Gericht setzte die Strafe von einem Jahr und neun Monaten für den Mann zur Bewährung aus, weil er mittlerweile eine feste Arbeit und somit eine gute Sozialprognose habe.