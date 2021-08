Das Landgericht Bad Kreuznach hat einen Mann wegen schwerer Bandenhehlerei zu fünf Jahren Haft verurteilt. Er hatte in drei Fällen Menschen in der Region um ihr Geld und mehrere Goldbarren betrogen. Außerdem ordnete das Gericht an, dass der Angeklagte den Gesamtschaden von mehr als 530.000 Euro zurückzahlen muss. Komplizen des Mannes hatten sich am Telefon als Polizisten ausgegeben und so die Opfer dazu gebracht, ihnen ihr Erspartes in Form von Goldmünzen und Goldbarren auszuhändigen. Diese übergaben die Komplizen dann dem Angeklagten. Die Beute soll er in die Türkei gebracht haben. Gegen das Urteil kann innerhalb von einer Woche Revision eingelegt werden.