Wegen eines Angriffs auf eine Prostituierte hat das Wiesbadener Landgericht einen Mann zu drei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Der Mann war in einem Wiesbadener Hotel mit einem Elektroschocker auf die Frau losgegangen. Sie schrie um Hilfe und machte so andere Hotelbesucher auf sich aufmerksam. Als der Angeklagte zur Tür ging, schubste die Prostituierte ihn aus dem Zimmer und schloss die Tür. Der Angeklagte wurde anschließend am Tatort festgenommen.