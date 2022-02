Messerangriff im Straßenverkehr: Frau muss ins Gefängnis

Das Landgericht Mainz hat eine 25-jährige Frau wegen versuchten Totschlags zu einer Strafe von 5 Jahren und 10 Monaten verurteilt. Das hat eine Gerichtssprecherin mitgeteilt. Außerdem sei die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet worden. Im Laufe des Prozesses hatte die Angeklagte angegeben, vor dem Messerangriff jede Menge Alkohol getrunken zu haben.

Die 25-Jährige saß als Beifahrerin in einem Wagen. Der Fahrer war mit anderen Autofahrern in Streit geraten, weil sie sich nicht einigen konnten, wer in der engen Straße zurücksetzen muss. Während des Streits hatte die 25-Jährige erst die Beifahrerin eines anderen Wagens beleidigt, bespuckt und geschlagen. Danach stach sie der Frau mit einem Messer in den Hals und verletzte sie lebensgefährlich. Die 25-Jährige hatte während des Prozesses die Tat gestanden. Das Urteil ist rechtskräftig.