Eine Familie will ihr Haus in Bad Kreuznach langfristig klimaneutral machen. Doch ihre Idee, einen Zaun mit Solarmodulen aufzustellen, wurde nun vom Gericht abgeschmettert.

Klimaschutz hat grundsätzlich in Rheinland-Pfalz Vorrang vor dem Denkmalschutz - so zumindest sieht es das Innenministerium. Im konkreten Fall des Hauseigentümers Martin Quarz in Bad Kreuznach gilt das aber nicht. Er wollte auf einem Teil der Grundstücksmauer einen Zaun mit Solarpanelen errichten. Das sogenannte Franzosenhaus aus den 1920er Jahren ist seit 1998 als Kulturdenkmal eingestuft. Einen Antrag auf den Solarzaun hatte der Kreis Bad Kreuznach abgelehnt, daraufhin zog Quarz vors Verwaltungsgericht Koblenz. Das urteilte nun, dass Hauseigentümer Martin Quarz erst andere Möglichkeiten prüfen muss.

Gericht hat sich in Bad Kreuznach ein Bild gemacht

Bei einem Ortstermin Anfang Juni hatten sich das Gericht, die Denkmalschutzbehörde des Kreises und Hauseigentümer Martin Quarz an seinem Haus im Kurgebiet in Bad Kreuznach getroffen. Tochter Lena Quarz (26) appellierte an die Beteiligten, die drohende Klimakatastrophe ernst zu nehmen. Sie verstehe nicht, warum Denkmalschutz hier wichtiger sein sollte als der Klimaschutz: "Ich möchte das meinen Kindern später nicht erklären müssen".

Was sind Franzosenhäuser? Dabei handelt es sich um villenähnliche Gebäude mit schiefergedeckten Walmdächern und Gauben. Die Häuser wurden in Bad Kreuznach ab dem Jahr 1921 als Wohnhäuser für Offiziere der französischen Besatzung gebaut. Auftraggeber war das Reichsvermögensamt.

Ist ein Solarzaun vor einem Denkmal ein Fremdkörper?

In der Begründung der Koblenzer Richter heißt es, der Eigentümer sei verpflichtet, den Eingriff in das Erscheinungsbild des Denkmals so gering wie möglich zu halten. Ein Solarzaun aber würde die Sicht auf das Denkmal empfindlich stören, er wäre ein "neuzeitlicher Fremdkörper", urteilt das Verwaltungsgericht. Deshalb müsse der Besitzer zunächst andere Möglichkeiten suchen, sein Haus mit Sonnenenergie zu versorgen.

Gericht: statt als Zaun Solaranlage besser auf dem Dach

In der Begründung heißt es weiter, dass eine Solaranlage auf dem schiefergedeckten Walmdach deutlich weniger Einfluss auf das Erscheinungsbild des Hauses habe. Ein Walmdach besteht aus vier geneigte Dachflächen. Auch Solaranlagen im Garten seien denkbar, so das Verwaltungsgericht. Der Eigentümer müsse nachweisen, dass das nicht möglich oder wegen zu hoher Kosten nicht zumutbar wäre.

Bei dem Ortstermin schlug der Vorsitzende Richter dem Eigentümer zudem mehrfach vor, mit den Behörden gemeinsam ein Konzept zur klimaneutralen Nutzung des Hauses zu erarbeiten. Martin Quarz wollte aber auch eine gerichtliche Entscheidung herbeiführen.

Eigentümer will Entscheidung pro Denkmalschutz anfechten

Er denke darüber nach, Berufung gegen das Urteil einzulegen, so Martin Quarz. Zunächst aber müsse er das mit seiner Anwältin besprechen. "Ich halte es für nicht zeitgemäß", kommentiert er das Gerichtsurteil.

“Jeder ist aufgerufen, etwas für den Klimaschutz zu tun.“

Inzwischen habe er gemeinsam mit einem Architekten ein Konzept vorgelegt, sagt Martin Quarz. Solarzaun und zusätzlich Photovoltaik auf dem Dach des Hauses und einem Carport könnten das Gebäude klimaneutral machen. Allerdings müsse das Dach im hinteren Bereich auch verändert werden, um eine Dachwohnung auszubauen. Dort wolle er weiteren Wohnraum schaffen. Bei einem ersten Gespräch habe es keine Einigung mit den Behörden gegeben.